В течение недели, с 22 по 28 ноября, российские войска атаковали Украину более 1 900 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами Пародия.

Украинская ПВО обезвредила почти 1 600 вражеских БпЛА, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Работа ПВО за неделю: сколько дронов обезвредили

В среднем российские оккупанты запускали по Украине около 273 беспилотников в сутки.

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Силам обороны удалось сбить или подавить около 83% вражеских дронов. Таким образом, пять из каждых шести запущенных противником беспилотников не достигли своих целей.

Самыми сложными целями для украинской ПВО остаются реактивные Шахеды, которые имеют значительно более высокую скорость по сравнению с обычными ударными дронами.

Российские войска все активнее используют такие беспилотники. За неделю враг запустил 1 126 реактивных Шахедов, из которых украинские защитники сбили 871, или 77,4%.

— За неделю их запустили 1 126 — почти 6 из каждых 10 дронов. Сбит 871 реактивный Шахед, или 77,4%, — говорится в сообщении.

В то же время, эффективность обезвреживания обычных Шахедов, Гербер и дронов-имитаторов Пародия достигла 91%.

К отражению воздушных атак были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем.

Несмотря на попытки россиян увеличить масштабы воздушных атак и изменить тактику их проведения, украинские защитники круглые сутки работают над повышением эффективности ПВО и минимизацией последствий вражеских ударов для населения и энергетической инфраструктуры.

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