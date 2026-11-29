Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главного управления разведки о подготовке Россией новых ударов, производстве и накоплении ракет, а также поручил активизировать работу с партнерами для усиления украинской ПВО.

Усиление ПВО и подготовка Россией новых ударов

Зеленский провел селекторное совещание с должностными лицами, ответственными за коммуникацию с международными партнерами по поставке средств противовоздушной обороны.

По словам президента, часть договоренностей уже реализована, в частности со стороны Норвегии, однако выполнение ряда обязательств до сих пор продолжается.

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Глава государства поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и другим ответственным должностным лицам связаться с партнерами, которые еще не реализовали заявленные пакеты поддержки.

К вечеру Зеленский ожидает доклад о результатах этих контактов и сроках поставки Украине ракет-перехватчиков.

Кроме того, президент заслушал доклад ГУР о готовящихся ударах России, а также темпах производства и накопления ракет врагом.

Зеленский подчеркнул, что все ответственные за коммуникацию с партнерами должностные лица имеют четкое понимание дальнейших действий.

— Был доклад ГУР по тому, что готовят россияне: удары, их производство и накопление ракет. Все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами в Украине, понимают, что делать. Ожидаю доклад, – подчеркнул президент.

Ситуация в энергетике

Отдельно президент обсудил ситуацию с энергоснабжением в Днепре и области, Сумской, Черниговской, Одесской, Харьковской, а также в Запорожье и Херсоне.

Особое внимание было уделено районам Днепропетровщины, где в последние дни возникли серьезные проблемы с электро- и водоснабжением.

Зеленский подчеркнул, что Министерство энергетики и региональные власти должны предоставить людям четкие ответы по ситуации.

Ситуация на фронте

По итогам доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого определена необходимость перемещения сил и средств.

Президент охарактеризовал ситуацию на фронте как сложную, но стабильную. Украинские военные продолжают отражать российские штурмы и уничтожать логистику окупантов ударами средней дальности.

Отдельно глава государства отметил важность противодействия врагу в Константиновке.

Поддержка украинцев и встречи с партнерами

Зеленский также провел совещание с правительством и командой Офиса президента по работе транспорта, относительно логистических вызовов и социальных потребностей населения.

По ее итогам готовятся решения по поддержке жителей прифронтовых областей, Киева и областных центров, важных для экономики и устойчивости страны.

Кроме того, Украина готовится к встречам с международными партнерами на следующей неделе, по результатам которых рассчитывает усилить свои позиции.

Источник : Офис президента

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