Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 29 ноября: ВСУ уничтожили 2479 оккупантов и более 1,5 тыс. БпЛАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум 2 479 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 29 ноября 2026 года
- личного состава — около 1 653 465 (+2 479);
- танков — 12 521 (+4);
- боевых бронированных машин — 26 047 (+9);
- артиллерийских систем — 52 943 (+43);
- реактивных систем залпового огня — 2 313 (+1);
- средств противовоздушной обороны — 1 783 (+1);
- самолетов — 456;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3 261 (+8);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 625 223 (+1 547);
- крылатых ракет — 5 278;
- кораблей и катеров — 36;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 181 925 (+598);
- специальной техники — 4 962 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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