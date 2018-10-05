Осенью в Киеве жизнь бурлит с новой силой после летнего затишья – люди возвращаются из отпусков, на многочисленные конференции и бизнес-мероприятия приезжают гости, начинается волна командировок. Все это вызывает повышенный спрос на посуточную аренду жилья.

Где и как выгоднее всего снять жилье

Осенью особым спросом пользуются квартиры посуточно в Киеве, расположенные недалеко от концертных залов, стадионов и бизнес-центров, например, возле Олимпийского стадиона, ВДНХ, Дворца спорта. Стабильно остается популярно жилье рядом с железнодорожным вокзалом, в самом центре города и возле станций метро.

Стоит учесть, что такие квартиры забронированы на несколько недель наперед и могут стоить на порядок дороже жилья, расположенного в менее престижных районах. Гостям города советуют сэкономить, сняв квартиру в одном из отдаленных от необходимого пункта назначения районах. Другой вариант – договариваться с владельцами заблаговременно и позаботиться о бронировании, оставив залог.

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Ольга Николаевна сдает квартиру возле ВДНХ. Владелица поделилась: До конца сентября у меня только несколько свободных дат в будние дни, выходные уже все заняты. Большинство арендаторов – командировочные, хотя есть и одна семья с детьми. С начала месяца, конечно, бронирований стало больше. Летом было почти тихо, наверное, оттого, что люди к морю едут в жаркие месяцы.

Самые дорогие и самые дешевые варианты – сравниваем цены

Самый недорогой вариант остановиться в Киеве на несколько суток – снять квартиру эконом-класса в одном из спальных районов – Святошинском, Дарницком, Днепровском и других. Однокомнатная квартира такой категории будет стоить от 400-600 гривен за сутки для 2 человек, двухкомнатная – от 600-800 гривен для 4 человек, трехкомнатная – от 800-1000 гривен для 6 и больше гостей. Жилье эконом-класса в отдаленных от центра микрорайонах, как правило, остается в едином ценовом сегменте, независимо от даты бронирования. Доплата может понадобиться только за дополнительные спальные места.

Квартиры стандарт-класса с более широким перечнем удобств можно найти практически в любом районе города. Они будут стоить на 100-200 гривен дороже в обычные дни, но во время праздников и на выходных стоимость может подскочить в два раза, если квартира удобно расположена и пользуется спросом, передает Miete.

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Самый престижный и дорогой вариант размещения – апартаменты люкс-класса в центре столицы, рядом с Крещатиком, Майданом Независимости или одной из центральных станций метро. Стоимость аренды такой квартиры колеблется от 1000 до 2000 гривен за сутки в зависимости от количества комнат и спальных мест, а также от того, насколько роскошны условия и насколько впечатляющий вид открывается с окон.

Приезжая в Киев, стоит быть готовым к разнообразию цен и вариантов размещения. Чем раньше будет сделано бронирование, тем больше шансов избежать необходимости бронировать один из вариантов, чудом оставшихся свободными во время осеннего наплыва.

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