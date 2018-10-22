Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте со стабильным прогнозом – на уровне В-/В.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает Интерфакс.

Стабильный прогноз отражает мнение аналитиков S&P, что существующая в настоящий момент программа расширенного финансирования МВФ будет досрочно прекращена, однако вместо нее будет реализована новая программа сроком на 14 месяцев. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики Украины в 2019 году.

Одновременно был подтвержден рейтинг страны по национальной шкале uaBBB.

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– Несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы Международного валютного фонда с марта 2017 года, мы ожидаем, что новая программа, объявленная МВФ, будет одобрена к концу 2018 года. Мы считаем, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, погашение которых наступает в следующем году, и в то же время проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов, – говорится в сообщении агентства.

Негативное влияние на рейтинги может оказать ситуация, при которой проблемы с финансированием со стороны международных организаций-доноров и/или неспособность правительства страны привлечь финансирование на рынках капитала в ближайшие несколько месяцев поставят под вопрос его способность обслуживать значительный внешний госдолг в следующем году, отмечают эксперты агентства.

Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных показателей, что позволит Нацбанку еще больше смягчить валютные ограничения, а также “если мы придем к выводу, что ситуация в неподконтрольном правительству регионе – на востоке страны – стабилизировалась и дальнейшая эскалация напряженности не предвидится, – говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер сказал, что если Украина не будет выполнять долговые обязательства, потеряет возможность привлечения новых кредитов.