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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Что такое эффективная e-mail рассылка

Партнёрский материал

Не каждое письмо, отправленное в течение рекламной кампании, находит своего читателя. Тем более, не каждое письмо побуждает потенциального клиента к действию. Маркетологи довольно часто допускают ошибки, которые приводят к потере клиентов, и эти ошибки вполне очевидны.

Електронна розсилка

Надо ли просить разрешение читателя на рассылку

Многие даже опытные маркетологи считают, что разрешение на получение писем просить не нужно. В то же время мы понимаем, что электронная переписка – это важная часть личного пространства человека, которое надо уважать. Разрешение пользователя на рассылку поможет решить многие важные вопросы.

  1. Рассылка с разрешением гарантирует, что человек заинтересован в получении писем, поэтому можно не волноваться, что полученные письма будут отправлены прямо в спам или будут приносить лишние хлопоты человеку.
  2. Разрешение ликвидирует огромную проблему современного маркетинга. Оно предусматривает, что получатель письма заинтересован именно в этой информации, оно гарантирует полное внимание благодарного клиента.
  3. Именно разрешение на рассылку помогает контролировать ее результаты. Ни один другой канал коммуникации с клиентом не позволит столь четко и точно отслеживать результаты, которые выражаются в действиях клиента.

Кроме того, e-mail маркетинг позволяет отслеживать еще несколько важных показателей. Например, было ли открыто электронное письмо и когда именно это было сделано. Также можно отследить факт перехода пользователя по предложенной ссылке и оценить общую эффективность рекламной кампании.

В конце концов, электронная рассылка с разрешения пользователя позволит увидеть истинное положение вещей и отношение аудитории к компании в целом. Большой плюс электронной рассылки в том, что стоит она копейки. В любом случае пропускная способность современных серверов позволила снизить цену на переписку с помощью e-mail в несколько раз по сравнению с ценами начала 2000-х годов.

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Для того, чтобы электронная почта была действительно эффективной, необходимо определиться с целями. Например, одно дело, если нам нужно просто поднять посещение ресурса, а совсем другое, когда задача состоит в том, чтобы рекламировать продукты или услуги. Эффективность кампании будет зависеть от того, насколько текст электронного письма будет понятен пользователю и соответствовать конечной цели компании.

Также неплохо было бы изучить опыт конкурентов и присмотреться к тому, чем именно они смогли добиться благосклонности клиентов и подписчиков.

К слову, Facebook намерен платить пользователям за просмотр рекламы, которая спровоцировала взаимодействие с контентом или покупку на ее платформе.

Фото: Dreamstime

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