Не каждое письмо, отправленное в течение рекламной кампании, находит своего читателя. Тем более, не каждое письмо побуждает потенциального клиента к действию. Маркетологи довольно часто допускают ошибки, которые приводят к потере клиентов, и эти ошибки вполне очевидны.

Надо ли просить разрешение читателя на рассылку

Многие даже опытные маркетологи считают, что разрешение на получение писем просить не нужно. В то же время мы понимаем, что электронная переписка – это важная часть личного пространства человека, которое надо уважать. Разрешение пользователя на рассылку поможет решить многие важные вопросы.

Рассылка Разрешение ликвидирует огромную проблему современного маркетинга. Оно предусматривает, что получатель письма заинтересован именно в этой информации, оно гарантирует полное внимание благодарного клиента. Именно разрешение на рассылку помогает контролировать ее результаты. Ни один другой канал коммуникации с клиентом не позволит столь четко и точно отслеживать результаты, которые выражаются в действиях клиента.

Кроме того, e-mail маркетинг позволяет отслеживать еще несколько важных показателей. Например, было ли открыто электронное письмо и когда именно это было сделано. Также можно отследить факт перехода пользователя по предложенной ссылке и оценить общую эффективность рекламной кампании.

В конце концов, электронная рассылка с разрешения пользователя позволит увидеть истинное положение вещей и отношение аудитории к компании в целом. Большой плюс электронной рассылки в том, что стоит она копейки. В любом случае пропускная способность современных серверов позволила снизить цену на переписку с помощью e-mail в несколько раз по сравнению с ценами начала 2000-х годов.

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Для того, чтобы электронная почта была действительно эффективной, необходимо определиться с целями. Например, одно дело, если нам нужно просто поднять посещение ресурса, а совсем другое, когда задача состоит в том, чтобы рекламировать продукты или услуги. Эффективность кампании будет зависеть от того, насколько текст электронного письма будет понятен пользователю и соответствовать конечной цели компании.

Также неплохо было бы изучить опыт конкурентов и присмотреться к тому, чем именно они смогли добиться благосклонности клиентов и подписчиков.

К слову, Facebook намерен платить пользователям за просмотр рекламы, которая спровоцировала взаимодействие с контентом или покупку на ее платформе.