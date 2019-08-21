Сверхскорость передачи данных (1 Гбит/с), диджитализация механических процессов и прозрачность предприятий – многообещающие возможности 5G не так далеки, как кажется. Чего можно ожидать от 5G – читайте в материале Фактов ICTV.

23 марта этого года над бейсбольным стадионом Инчхона (Южная Корея) летал дракон. Дополненная реальность заставила ощущать пламя, хлопки крыльев и рев даже тех, кто потом смотрел запись на YouTube.

Так южнокорейский поставщик сотовой связи SK Telecom не в первый раз продемонстрировал миру возможности следующего стандарта передачи данных и не остановился на этом: в июне компания подписала Меморандум о взаимопонимании с поставщиками сетевого оборудования Ericsson, Nokia и Samsung для осуществления совместных проектов R&D.

Сотовые операторы в ряду первых, кто заинтересован в повсеместном распространении 5G. Ханс Вестберг, генеральный директор Verizon Communications, обещает, что уже в следующем году половина территории США будет покрыта сетями нового стандарта. Пока задействованы пять городов, планируется внедрить технологию еще в четырех, а до конца года – в тридцати крупных населенных пунктах.

Между тем аналитики сингапурского форума технологий Canalys подсчитали, что к 2022 году на мировые рынки поступит 1,9 млрд смартфонов, поддерживающих сети 5G, а уже в 2023 году их будет больше половины от общего объема поставляемых устройств. В лидерах потребления окажутся Китай, Северная Америка и Азиатско–Тихоокеанский регион.

Взвешенную оценку перспектив технологии дает директор по развитию бизнеса Huawei Ukraine Александр Сербин. По его словам, основанным на аналитических отчетах, развитие 5G будет происходить в три основных этапа.

– Первая волна – 2019–2020 годы – технология появляется в самых развитых странах, таких как Южная Корея, США, Япония, Китай. На втором этапе – с 2020 по 2022 год – новый стандарт окажется в Западной Европе. Позже, к 2024 году, придет очередь стран СНГ, Латинской Америки и Африки.

Однозначно, сеть нового поколения предоставит возможности и для новых бизнес-моделей – скорость передачи данных позволяет переносить профессиональные навыки в любую точку планеты и даже за ее пределы. Представьте, что монтировать солнечные батареи на Международной космической станции можно будет, находясь в цветущем саду на Земле – так интернет навыков обещает дополнить интернет вещей.

Украина и 5G

Запрос на возможности 5G растет и в Украине. Степан Черновецкий, глава Chernovetskyi Investment Group, рассказал американскому Forbes, что развивающиеся рынки могут оказаться более восприимчивыми к 5G по сравнению с развитыми странами.

Компания Черновецкого – серьезный игрок на рынке техноинвестиций Украины, Восточной Европы и Индии, поддерживает инфраструктурные проекты и высокотехнологичное сельское хозяйство.

– Сегодня людей, у которых есть доступ к интернету, больше, чем когда-либо прежде. Вот почему я думаю, что следующий скачок роста глобальной связи будет сконцентрирован в развивающихся странах. Всего четыре года назад украинцы и другие развивающиеся страны отставали от остальных, имея доступ только к 2G или, в лучшем случае, к EDGE. Невозможно было не только смотреть и транслировать онлайн-видео, но и загружать веб-страницы. Теперь, после перехода на 4G, можно использовать платеж PayPass для покупки товаров у бабушки на местном рынке. Украинцы массово отказываются использовать бумажные деньги и даже старые пластиковые карты, – рассказывает Черновецкий.

Одними технологиями не обойтись. Мобильные операторы подчеркивают, что телеком-рынку Украины нужна технологическая нейтральность – разрешение телеком-операторам внедрять любые стандарты связи на тех частотах, которые уже лицензированы и используются, а также выделение новых диапазонов частот, пригодных для 5G.

Читайте: Технология 5G – какая скорость и реально ли запустить 2020 году

Без этого, как подчеркивает директор по регуляторному обеспечению Киевстар Александр Когут, любая новая технология будет упираться в дефицит радиочастотного ресурса.

Сферы 5G

– Сети нового поколения дадут серьезный толчок технологиям развлечений. Мы сможем получить полноценные виртуальную и дополненную реальности (VR и AR). Они будут настолько хороши, настолько реалистично будут восприниматься, что смогут обмануть органы чувств человека. Дополненная реальность видится перспективной для многих отраслей, от туризма до игровой, благодаря качественным девайсам вроде очков – конечно, улучшенным по сравнению с существующими образцами как по удобству управления, так и по возможностям в целом, – – считает философ и футуролог Евгений Пилецкий.

Проследить распространение дополненной реальности в индустрии развлечений можно по непрестанным усилиям Facebook: пять лет назад компания купила стартап Oculus за $2 млн для создания VR-шлема, который не получил должного приема, поэтому к 2025 году ожидается VR-костюм.

Есть и примеры того, как технологии соприкоснулись с туризмом. В Австралии создали 5G-отель (правда, пока всего один номер люкс), в котором можно играть в облачные игры, смотреть потоковую передачу, пробовать дополненную реальность и использовать функции умного дома.

Впрочем, Евгений Пилецкий предупреждает и об обратной стороне возможностей новой технологии.

– Дополненная реальность представляет большой интерес и для рекламной индустрии. Культурно мы уже готовы к этому – вспомните картины грядущего, которые рисуют произведения в жанре киберпанк: заполненные рекламой небоскребы. Вероятно, для того, чтобы заблокировать ее в очках допреальности, придется платить за подписку. Но удастся ли заблокировать абсолютно всю? – говорит Пилецкий.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине могут появиться первые лицензии на 5G.