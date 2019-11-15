С ноября ПУМБ открывает расчетные счета и карточки в польских злотых.

В первую очередь карточки выпустили для украинских студентов, обучающихся в вузах Польши. Об этом сообщают в пресс-службе банка.

Карточка в злотых также подойдет для тех, кто часто путешествует в соседнюю страну, ведь снимает потребность валютообмена по невыгодному курсу при пересечении границы.

Открыть счет в польских злотых можно во всех отделениях банка. К счету выдаются две бесплатные дебетовые “всеКАРТЫ“: неименная и именная или две именные. Банк предлагает на выбор карточки обоих международных платежных систем – MasterCard и Visa. Комиссия за открытие и обслуживание карт отсутствует.

Как пояснили в ПУМБ, две “всеКАРТЫ”, прикрепленные к одному счету, вполне могут заменить традиционный способ перевода средств за границу.

Например, родители, чей ребенок учится в Польше, могут открыть счет в злотых, одну карточку оставить себе, другую – отдать ребенку.

Чтобы студент был постоянно обеспечен деньгами, родителям нужно вовремя пополнять в кассе банка счет. Или один раз положить на счет определенную сумму и установить на карту ребенка месячный лимит на использование средств. Лимит в любое время можно изменить прямо в онлайн-банкинге ПУМБ Online. Зато родители будут уверены, что у их ребенка всегда будет доступ к деньгам.

– Согласно украинскому законодательству, переводить средства в иностранной валюте разрешено только родственникам. По факту это можно сделать только в отделении банка по платежному поручению. Такой вариант перевода средств занимает много времени. Значительно удобнее открыть счет в нужной валюте, в частности в злотых, и дать ребенку карточку с установленным лимитом. Это не только удобнее, но и дешевле, ведь не нужно платить комиссию за перевод. Ежегодно в польские вузы поступают от 6 до 9 тыс. украинских детей. Всего же в соседней стране обучается более 35 тыс. студентов из Украины. Комиссии, которые родители платили за переводы средств на карточки детей, – огромные. Пополнение “всеКАРТЫ” бесплатно, поэтому уверен, украинские семьи найдут лучший способ потратить деньги, чем оплачивать комиссии, – прокомментировал директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Полищук.

За оплату картой на территории Польши комиссия отсутствует. Снятие наличных с карты в банкоматах за рубежом обойдется в 1,5% + эквивалент 4 USD. Снимать средства со всеКАРТЫ можно и в украинских банкоматах – клиент получит сумму в гривневом эквиваленте. Услуга бесплатная во всех банкоматах Украины.

Читайте: Зеленский подписал закон, обязывающий банки показывать реальные ставки по кредитам

Пополнить карту наличными пока можно только в кассах ПУМБ. В банке сообщили, что работают над тем, чтобы карточку можно было пополнять наличными в Польше. Это откроет больше возможностей для тех украинцев, кто работает в Польше и часто переводит деньги в Украину.

Для тех, кто часто путешествует в или через Польшу, карта в злотых поможет избежать конвертации (перерасчет суммы при оплате картой в другой валюте). Кроме того, в большинстве случаев путешествующим выгоднее купить злотые в Украине по более выгодному курсу, чем обменивать наличные при пересечении границы, где, как правило, курс менее привлекателен.

Пополнение “всеКАРТЫ” онлайн и в кассе банка – без комиссии. Получение средств через кассу не более двух раз в месяц на общую сумму 500 тыс. грн в эквиваленте – также без комиссии. Снятие средств, превышающих полмиллиона в эквиваленте, или снятие в кассах других банков – всего 1,5% от суммы.

К слову, купить или обменять польские злотые на гривны можно во всех кассах ПУМБ.

Напомним, Нацбанк снял ограничения на покупку валюты.