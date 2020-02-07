PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют на 7 февраля: НБУ укрепил гривну

Нацбанк Украины укрепил курс гривны, соответственно – доллар и евро подешевели.

По состоянию на 7 февраля 2020 года курс американской валюты снизился на 22 копейки – до уровня 24,57 грн за доллар.

Евро подешевело на 27 копеек – от 27,3 до 27,04 грн.

Читайте: Прогноз на курс доллара: почему начал расти и насколько подорожает

Курс валют на 07.02.2020 от НБУ:

$100 – 2457,94 грн;

€100 – 2704,35 грн;

100 польских злотых – 637,35 грн;

10 российских рублей – 3,8919 грн.

К слову, рост ВВП Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка