Нацбанк Украины укрепил курс гривны, соответственно – доллар и евро подешевели.
По состоянию на 7 февраля 2020 года курс американской валюты снизился на 22 копейки – до уровня 24,57 грн за доллар.
Евро подешевело на 27 копеек – от 27,3 до 27,04 грн.
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Курс валют на 07.02.2020 от НБУ:
$100 – 2457,94 грн;
€100 – 2704,35 грн;
100 польских злотых – 637,35 грн;
10 российских рублей – 3,8919 грн.
К слову, рост ВВП Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.
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