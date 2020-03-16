МВФ готов выделить на борьбу с коронавирусом кредитов на $1 трлн

МВФ может мобилизовать свой кредитный потенциал на $1 трлн для помощи нашим членам в борьбе с Covid-19, написала директор-распорядитель Кристалина Георгиева в блоге на сайте Фонда.

По ее словам, МВФ в качестве первой линии защиты может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе.

– Эти инструменты позволяют предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку, – отметила Георгиева.

Она напомнила, что МВФ сейчас имеет 40 действующих соглашений на общую сумму примерно $200 млрд, и во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого предоставления кризисного финансирования.

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– Мы также получили запросы еще от 20 стран, и будем следить за ними в ближайшие дни, – добавила глава Фонда.

В целом же, как отметила Георгиева, МВФ может удовлетворить 189 стран-членов, поскольку ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним методом, регионом или страной.

Напомним, коронавирус ударил по мировой экономике: из-за сокращения товарооборота ценные бумаги обесцениваются, нефть обвалилась на треть только за один день — с 45$ до 35$ за баррель.

Источник: МВФ