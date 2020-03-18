Цены на нефть упали ниже $29 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE по состоянию на 8.45 опустилась до $28,28 за баррель.
То есть за два дня она подешевела на $2.
Падают цены и на нефть марки WTI. Стоимость апрельских фьючерсов опустилась на 2,4% ($3 за два дня) — до $26,65 за баррель.
Как писали Факты ICTV, причиной масштабных колебаний цены на нефть стал конфликт между Россией и Саудовской Аравией.
На мировом рынке образовался избыток нефти — Китай, который был одним из крупнейших ее импортеров, сократил спрос из-за епидемии коронавируса.
Источник: investing.com
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