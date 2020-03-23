Коронавирус станет причиной глобальной рецессии в 2020 — МВФ

Коронавирус станет причиной глобальной рецессии в 2020 году, но уже в 2021-м мировая экономика возобновит рост, прогнозирует директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

— Прогнозы глобального роста на 2020 год являются негативными – рецессия, как минимум, будет такой же серьезной, как и во время глобального финансового кризиса, или хуже. Но мы ожидаем восстановления в 2021 году, — заявила она по итогам совещания с министрами финансов стран G20.

По ее словам, экономическое влияние Covid-19 будет серьезным, однако, чем быстрее удастся остановить вирус, тем быстрее начнется восстановление.

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Кстати, МВФ увеличит сумму поддержки Украины в связи с распространением коронавируса.

Напомним, 16 марта во время заседания правительства профильные министерства получили поручение подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.

Источник: МВФ