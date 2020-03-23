PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Коронавирус станет причиной глобальной рецессии в 2020 — МВФ

Коронавирус станет причиной глобальной рецессии в 2020 году, но уже в 2021-м мировая экономика возобновит рост, прогнозирует директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

— Прогнозы глобального роста на 2020 год являются негативными – рецессия, как минимум, будет такой же серьезной, как и во время глобального финансового кризиса, или хуже. Но мы ожидаем восстановления в 2021 году, — заявила она по итогам совещания с министрами финансов стран G20.

По ее словам, экономическое влияние Covid-19 будет серьезным, однако, чем быстрее удастся остановить вирус, тем быстрее начнется восстановление.

Читайте: МВФ готов выделить на борьбу с коронавирусом кредитов на $1 трлн

Кстати, МВФ увеличит сумму поддержки Украины в связи с распространением коронавируса.

Напомним, 16 марта во время заседания правительства профильные министерства получили поручение подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.

Источник: МВФ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка