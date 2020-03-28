Как заработать во время карантина: ТОП самых популярных вакансий

Водители и удаленная работа – главные тренды на рынке труда с середины марта, говорится в дайджесте OLX Работа за первый квартал 2020.
ТОП самых популярных вакансий:
- водители;
- грузчики;
- продавцы;
- разнорабочие и уборщики;
- удаленная работа (в Днепропетровской спрос вырос на 80%, в Николаевской – на 57%, в Одесской – на 40%, в Харьковской – на 106%, во Львовской – на 167%).
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Растет и количество отзывов на вакансии с удаленной занятостью во время карантина. Чего не скажешь о водителях – количество откликов плавно уменьшается в течение последних двух недель. Хотя транспортная сфера остается лидером и по зарплате – водителям обещают 15 500 грн в месяц.
На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцам, которые остались без работы или не смогут работать из-за карантина, выплатят финансовую помощь из так называемого стабилизационного фонда.