Как заработать во время карантина: ТОП самых популярных вакансий

Водители и удаленная работа – главные тренды на рынке труда с середины марта, говорится в дайджесте OLX Работа за первый квартал 2020.

ТОП самых популярных вакансий:

водители;

грузчики;

продавцы;

разнорабочие и уборщики;

удаленная работа (в Днепропетровской спрос вырос на 80%, в Николаевской – на 57%, в Одесской – на 40%, в Харьковской – на 106%, во Львовской – на 167%).

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Растет и количество отзывов на вакансии с удаленной занятостью во время карантина. Чего не скажешь о водителях – количество откликов плавно уменьшается в течение последних двух недель. Хотя транспортная сфера остается лидером и по зарплате – водителям обещают 15 500 грн в месяц.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцам, которые остались без работы или не смогут работать из-за карантина, выплатят финансовую помощь из так называемого стабилизационного фонда.