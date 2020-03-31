Лекарства от Covid-19 не существует: АМКУ предупредил рекламщиков об ответственности

Недобросовестные предприниматели пытаются заработать на пандемии коронавируса и распространяют фейковую рекламу о якобы чудодейственных свойствах вакцин, лекарств и БАДов в борьбе с Covid-19, поэтому АМКУ обнародовал обязательные для рассмотрения рекомендации производителям лекарств, рекламным холдингам и украинским телеканалам.

— К сожалению, эти псевдорекламные объявления могут ввести потребителя в заблуждение, потому что, по данным ВОЗ и Минздрава, на сегодняшний день нет подтвержденных лекарств от нового коронавируса, — говорится в заявлении.

Поэтому Антимонопольный комитет требует от рекламодателей (производителей лекарств), рекламных холдингов (тех, кто создает рекламные сообщения и/или размещает их в СМИ) и телевидения не создавать и не распространять рекламу, которая может вводить в заблуждение относительно способности лекарств предотвращать или излечивать Covid-19.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

— Напомним, что введение в заблуждение потребителя является нарушением закона О защите от недобросовестной конкуренции, — отмечается в сообщении.

По состоянию на 31 марта в мире зафиксирован 787 631 случай коронавируса. Первое место по количеству инфицированных Covid-19 занимает США, где зафиксировано 164 610 случаев.

В Украине зафиксировано 549 случаев инфицирования, 13 человек умерло, а 8 выздоровели.

Источник: АМКУ