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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар дорожает: курс валют на 9 апреля

Национальный банк Украины на 9 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,19 грн, что на 10 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро составляет 29,57 грн. Разница лишь в одну копейку по сравнению с предыдущим днем.

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Курс валют в Украине от НБУ на 09.04:

  • 1 доллар США — 27,19 грн;
  • 1 евро — 29,57 грн;
  • 1 польский злотый — 6,51;
  • 10 российских рублей — 3,59 грн.

К слову, ранее Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год. По его прогнозам, среднегодовой курс гривны будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.

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