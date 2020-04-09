Национальный банк Украины на 9 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,19 грн, что на 10 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро составляет 29,57 грн. Разница лишь в одну копейку по сравнению с предыдущим днем.

Читайте: Как коронавирус повлияет на курс валют в Украине

Курс валют в Украине от НБУ на 09.04:

1 доллар США — 27,19 грн;

1 евро — 29,57 грн;

1 польский злотый — 6,51;

10 российских рублей — 3,59 грн.

К слову, ранее Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год. По его прогнозам, среднегодовой курс гривны будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.