Фора запустила доставку продуктов на дом: где и как заказать

Во время карантина еще одна торговая сеть будет доставлять продукты домой — Фора вводит такую услугу через Justin в таких населенных пунктах:
- Киев;
- Петровская Борщаговка;
- Софиевская Борщаговка;
- Бровары;
- Ирпень;
- Борисполь;
- Вишневое;
- Вышгород;
- Новые Петровцы;
- Хотяновка;
- Осещина;
- Лесники;
- Ходосовка;
- Козин.
Заказы принимаются на сайте Justin с 9.00 до 20.00, доставляются – с 10.00 до 20.00.
Читайте: Новая почта будет доставлять продукты из Ашана
Время доставки — до 3 часов.
Напомним, с 8 апреля Новая почта, АТБ и Rozetka до конца карантина будут доставляют продуктовые наборы по всей Украине.
Выбрать и заказать продуктовые наборы можно на сайте Rozetka. Заказ собирается в АТБ, а Новая почта осуществляет доставку.
Источник: Фора