Фора запустила доставку продуктов на дом: где и как заказать

Во время карантина еще одна торговая сеть будет доставлять продукты домой — Фора вводит такую ​​услугу через Justin в таких населенных пунктах:

Киев;

Петровская Борщаговка;

Софиевская Борщаговка;

Бровары;

Ирпень;

Борисполь;

Вишневое;

Вышгород;

Новые Петровцы;

Хотяновка;

Осещина;

Лесники;

Ходосовка;

Козин.

Заказы принимаются на сайте Justin с 9.00 до 20.00, доставляются – с 10.00 до 20.00.

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Время доставки — до 3 часов.

Напомним, с 8 апреля Новая почта, АТБ и Rozetka до конца карантина будут доставляют продуктовые наборы по всей Украине.

Выбрать и заказать продуктовые наборы можно на сайте Rozetka. Заказ собирается в АТБ, а Новая почта осуществляет доставку.

Источник: Фора