PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Фора запустила доставку продуктов на дом: где и как заказать

Во время карантина еще одна торговая сеть будет доставлять продукты домой — Фора вводит такую ​​услугу через Justin в таких населенных пунктах:

  • Киев;
  • Петровская Борщаговка;
  • Софиевская Борщаговка;
  • Бровары;
  • Ирпень;
  • Борисполь;
  • Вишневое;
  • Вышгород;
  • Новые Петровцы;
  • Хотяновка;
  • Осещина;
  • Лесники;
  • Ходосовка;
  • Козин.

Заказы принимаются на сайте Justin с 9.00 до 20.00, доставляются – с 10.00 до 20.00.

Читайте: Новая почта будет доставлять продукты из Ашана

Время доставки — до 3 часов.

Напомним, с 8 апреля Новая почта, АТБ и Rozetka до конца карантина будут доставляют продуктовые наборы по всей Украине.

Выбрать и заказать продуктовые наборы можно на сайте Rozetka. Заказ собирается в АТБ, а Новая почта осуществляет доставку.

Источник: Фора

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка