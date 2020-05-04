Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 26,9592 грн (26,97 грн – 30.04), что почти на 3 копейки ниже, чем в предыдущий банковский день.
В то же время евро подорожал – 29,2939 грн (29,24 грн – 30.04), что на 5 копеек больше.
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Курс валют в Украине от НБУ на 4.05:
- 1 доллар США – 26,9592 грн;
- 1 евро – 29,2939 грн;
- 1 польский злотый – 6,46.
Напомним, с начала апреля НБУ выкупил на межбанке около $600 млн. Это стало возможным благодаря стабилизации курса.