Нацбанк Украины на четверг, 14 мая, установил официальный курс доллара на уровне 26,69 грн. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем​ (26,80 грн), то есть гривна укрепилась относительно американской валюты.

Европейская валюта также подешевела. Евро стоит 29,02 грн, то есть на 6 копеек меньше по сравнению с курсом на 13 мая (29,08 грн).

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Курс валют в Украине от НБУ на 14.05:

1 доллар США — 26,69 грн;

1 евро — 29,02 грн;

1 польский злотый — 6,39 грн.

К слову, с 3 июня Нацбанк вводит в обращение монеты номиналом 10 грн, которые постепенно заменят соответствующие банкноты, и на этом завершится обновление банкнотно-монетного ряда гривны, которое длится с 2014 года.