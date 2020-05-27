Пинчук о карантине и борьбе с Сovid-19

Карантин изменил жизнь всех украинцев, независимо от статуса. Многих он научил работать из дома, заставил освоить новую профессию, заниматься спортом и т.д. А как эти ограничения повлияли на крупнейших украинских бизнесменов? Владелец корпорации Интерпайп и меценат Виктор Пинчук рассказал, как ситуация с пандемией Сovid-19 повлияла на его жизнь, бизнес, чему научила и сколько средств пожертвовал на борьбу с эпидемией.

– Где вы провели карантин?

– Естественно, карантин мы с Леной проводим в Украине — дома. Наша средняя дочка, которая учится в школе в Англии, тоже приехала домой. Мы вместе, и в такой ситуации это очень важно. В Украине сейчас трое из наших четверых детей и моя внучка. Только сын остался на карантине в Стенфордском университете, где учится в бизнес-школе.

– Что вы сделаете в первую очередь после окончания карантина?

– После отмены карантина первым делом я просто хочу собрать у себя своих близких друзей, поставить на стол несколько бутылок хорошего вина и наконец пообщаться не по телефону. И еще очень хочу вновь встретиться с дикой природой: нырнуть с аквалангом в другую стихию, пообщаться с подводным миром.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

– Чему карантин вас научил?

– Вряд ли правильно говорить – “карантин меня научил”. Скорее, за это время я лучше осознал то, что понимал и раньше. Прежде всего, то, насколько хрупкая вещь – жизнь. Насколько исчезающе тонка грань между нею и смертью.

Еще для меня впервые так ярко проявилось то, насколько огромна в мире роль науки и знания. Все эти месяцы все самые крутые и могущественные лидеры и кумиры прислушивались к каждому слову ученых. Политики вводили карантины, бизнесмены останавливали производства, даже религиозные лидеры отменяли службы и закрывали храмы. Такое внимание к слову науки на моей памяти проявилось впервые. И это дает надежду. Может, после пандемии лидеры будут внимательнее слушать предложения и предупреждения ученых по таким ключевым проблемам, как изменения климата или искусственный интеллект.

И еще одну вещь я почувствовал особенно остро: насколько для нас, для homo sapiens, важно социальное общение. В эти месяцы, когда все мы были физически изолированы, я получал сотни писем и звонков от моих друзей, партнеров и просто знакомых мне людей с пяти континентов – даже тех, с которыми я общался крайне редко. И поверьте, никогда интонации и слова не были более искренни и человечны. Надеюсь, после карантина все это не исчезнет…

– Сколько денег вы потратили на борьбу с коронавирусом?

– Мы – я имею в виду себя и Лену – видя, что происходит с вирусом в мире, начали действовать немедленно, еще в начале марта. Мы понимали, что это действительно тот случай, когда промедление смерти подобно. Всего мы выделили на борьбу с коронавирусом бюджет в $10 млн. Большая часть этих средств (от наших с Леной фондов и компании Интерпайп) уже потрачена на приобретение медицинского оборудования для больниц, средств индивидуальной защиты для медиков, тестов и т.д.

– Сколько вашему бизнесу будет стоить Covid-19?

– Все еще продолжается, поэтому никто пока не может оценить объемы будущих потерь. Когда в мире обвалились цены на энергоресурсы, то снизились инвестиции в их добычу – и, естественно, спрос на трубы. Когда рухнули объемы перевозок – меньше потребность в колесах. Это – только примеры, но тенденции понятны. Нам придется пережить глубокий финансово-экономический кризис. Потери неизбежны, их еще предстоит считать. Но мы много работаем, так что надеемся пройти этот период достойно.

Напомним, в марте Интерпайп и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, в частности ее акционеры Елена и Виктор Пинчук, выделила $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус.