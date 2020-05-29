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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Космос против вируса. Noosphere и Макс Поляков приглашают на хакатон под эгидой NASA

Общественная организация Association Noosphere, идеологом которой является украинский предприниматель Макс Поляков, приглашает всех желающих внести свой вклад в борьбу с последствиями Covid-19 на международном онлайн-хакатоне под эгидой NASA.

Космос проти вірусу. Noosphere та Макс Поляков запрошують на хакатон під егідою NASA

30 и 31 мая в течение 48 часов участники со всего мира разделятся на виртуальные команды и, пользуясь спутниковыми данными, будут создавать решения для борьбы с Covid-19. Впервые космические агентства всего мира объединились и предлагают участникам мероприятия свои сервисы и данные для решения следующих задач:

  • изучение вируса и его распространения;
  • решение проблемы на локальном уровне;
  • влияние вируса на нашу планету;
  • экономические возможности, влияние и восстановление отрасли во время и после пандемии.

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— Коронавирус еще раз показал, что планета Земля не такая большая, как может показаться. Вирус, шутя, преодолевает земные расстояния, географические и социальные. Локальное мышление теряет свои позиции.

Вирус напомнил, что мыслить надо планетарно, к чему еще 100 лет назад призывал Владимир Иванович Вернадский, — рассказывает Игорь Григорьевич Ханин, профессор, философ и член правления Noosphere.

Регистрация на хакатон активна по ссылке.

Напомним, американское издание SpaceNews признало компанию Firefly Aerospace украинца Макса Полякова прорывом года в космической отрасли.

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