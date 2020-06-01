На 1 июня Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 26,86 грн.

Таким образом украинская гривна укрепилась на 4 копейки относительно американской валюты.

В то же время европейская валюта подорожала сразу на 30 копеек — с 29,62 грн до 29,92 грн.

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Курс валют в Украине от НБУ на 1.06:

1 доллар США — 26,86 грн (29 мая — 26,9 грн);

1 евро — 29,92 грн (29 мая — 29,62 грн);

1 польский злотый — 6,7 грн.

Эксперты прогнозируют стабильный курс доллара летом — примерно на уровне 27 грн/$, возможно, чуть выше или ниже.

К слову, с 3 июня НБУ вводит в обращение монеты номиналом 10 грн, которые со временем заменят соответствующие банкноты.