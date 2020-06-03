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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожал на 11 копеек: курс валют на 3 июня

На среду, 3 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 26,79 грн за $1.

То есть американская валюта подешевела по сравнению с предыдущим банковским днем ​​на 3 копейки (2 июня — 26,82 грн/$1).

В то же время национальная валюта потеряла позиции относительно евро. Ее курс на 3 июня составляет 29,91/€1. Это на 11 копеек больше, чем 2 июня (29,8 грн/€1).

Днем ранее европейская валюта наоборот подешевела на 12 копеек.

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Курс валют в Украине от НБУ на 3.06:

  • $1 — 26,79 грн;
  • €1 — 29,91 грн;
  • 1 польский злотый — 6,79 грн;
  • 10 российских рублей — 3,89.

В Минфине не советуют ждать укрепления гривны до конца 2020 года, объясняя это неблагоприятной экономической ситуацией. А то, что сейчас национальная валюта относительно стабильна, — это заслуга Нацбанка Украины.

В госбюджете 2020 заложен курс 30 грн/$1.

Кстати, в НБУ прогнозируют, что ВВП Украины по итогам II квартала (апрель-июнь) сократится на 11% по сравнению с соответствующим кварталом 2019 года.

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