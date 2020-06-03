Клубника стала недоступной ягодой для украинцев. За год по состоянию на начало июня цены на нее выросли в среднем в 2,6 раза.

Специалисты Украинской плодоовощной ассоциации главной причиной подорожания клубники называют неблагоприятную погоду — несколько волн заморозков уничтожили значительную часть урожая ягоды. А сейчас ситуацию осложняет прохладная и дождливая погода.

Соответственно, предложение резко снизилась, что не могло не сказаться на ценах.

По данным УПОА, почти также резко подорожала черешня. Эту ягоду уничтожили заморозки, поэтому предложение на рынке мизерное. Негативное влияние на урожай оказывают и обильные осадки.

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А цены на яблоки оставались высокими весь сезон — из-за снижения производства в 2019 году. Запасы яблок в хранилищах украинских садоводов почти исчерпаны, поэтому на рынке преобладают импортные фрукты.

Груши за год подорожали на 30-35%, а на рынке также в основном импортная продукция.

Поэтому сейчас самые доступные для украинцев — бананы. Из импортных фруктов за год цены на них выросли всего на 2-4%.

Лимоны подорожали на 25%, апельсины — на 40%. Высокие цены на них обусловлены спросом на во время пандемии.

Вскоре на рынке увеличится предложение абрикосов из Турции, Узбекистана и Испании. Украинские сады абрикоса пострадали от заморозков, поэтому урожай будет очень низким.

Единственная ягода, цены на которую могут даже снизиться, — это голубика. Первые ее партии скоро завезут с юга страны. Заморозки также повлияли на ее урожай, однако в этом году его могут компенсировать вступление в плодоношение больших плантаций.

Сейчас самая дешевая клубника на рынке стоит 75 грн за кг, а самая дорогая — 250.

Цены кусаются, но для здоровья эти сезонные фрукты полезнее, чем прошлогодние яблоки или бананы. Если решили побаловать семью спелыми и ароматными ягодами, тщательно подойдите к выбору.

Пробовать ягоды из-за карантинных ограничений нельзя, поэтому обращайте внимание на запах, форму и цвет. Кстати, самый вкусный сорт – клеры и ханей.

Источник: УПОА