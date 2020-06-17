В западных и северных областях Украины начался массовый сбор клубники. Это повлияло на формирование цены. Стоимость ягоды резко снизилась. Киеве на оптовых рынках ее продают уже по 40-50 грн/кг, отмечают эксперты аналитической компании EastFruit.

При этом фермеры продают клубнику с поля в среднем по 35 грн/кг.

По данным аналитиков, в начале текущей недели стоисть ягоды была в полтора-два раза выше.

Самые низкие цены сейчас на западе: мелким оптом ее продают от 25 грн/кг, за крупную ягоду просят 40 грн.

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На юге страны клубника самая дорогая – от 55 грн мелким оптом с поля, хотя там тоже выросло предложение.

В годовом выражении цены на клубнику на начало июня выросли в 2,6 раза. Во всем виновата неблагоприятная погода – несколько волн заморозков, а потом ливни. Мизерное предложение сказалось на стоимости.

А карантин ударил по кошельку украинцев – эта ягода, как и черешня, стали доступными не всем.

Источник: EastFruit