За последнюю неделю больше всего подешевели овощи — на 6,4%. Об этом свидетельствует мониторинг цен Нацбанка Украины.

Эксперты говорят, что причина – в увеличении предложения на рынке.

Если же брать в целом цены на продукты, то они продолжают стабильно снижаться. За последнюю неделю — минус 0,2%.

Какие еще продукты подешевели и на сколько:

сахар — на 0,5%;

мясо домашней птицы — на 1,4%;

рыба и продукты из нее — на 0,3%;

мясо и мясопродукты — на 0,2%;

хлеб — на 0,1%.

В то же время цены на фрукты выросли на 0,5%, макаронные изделия — на 0,4%, яйца — на 0,2% и молоко – на 0,1%.

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По данным НБУ, почти незаметно подорожали табачные изделия и бытовая химия, зато алкоголь и товары личной гигиены наоборот — подешевели.

Незначительно поднялись цены на лекарства, однако стоимость медицинских масок не изменилась.

Нацбанк не конкретизирует цены по отдельным фруктам, но эксперты аналитической компании EastFruit говорят, что, например, клубника на этой неделе подешевела в полтора-два раза. Стоимость ягоды на рынках сейчас в среднем 40-50 грн/кг.

При этом самая дешевая клубника на западе Украины. Мелким оптом продают от 25 грн/кг, а за крупную ягоду просят 40 грн.