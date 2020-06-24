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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар дешевеет, евро растет: курс валют на 24 июня

Национальный банк Украины понизил официальный курс доллара к гривне.

На 24 июня НБУ установил курс 26,60 грн/1$ — по сравнению с понедельником, 23 июня, стоимость снизилась на 6 копеек.

Повышение цены на евро, по курсу на 24 июня, зафиксировалось на 30,12 грн/1€.

Читайте: График работы банков на День Конституции

Курс валют в Украине от НБУ на 24.06:

  • $1 — 26,60 грн;
  • €1 — 30,12 грн;
  • 1 польский злотый — 6,78 грн;
  • 10 российских рублей — 3,87 грн.

Ипотека в Украине

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине планируется снижение ставки по ипотеке до 5-7%.

Одной из главных условий снижения стоимости ипотечных кредитов является стабильный курс доллара.

Эксперты прогнозируют небольшое удешевление кредитов на жилье осенью 2020 года, но Кабмин планирует создавать условия, чтобы это произошло еще летом.

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