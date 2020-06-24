Национальный банк Украины понизил официальный курс доллара к гривне.

На 24 июня НБУ установил курс 26,60 грн/1$ — по сравнению с понедельником, 23 июня, стоимость снизилась на 6 копеек.

Повышение цены на евро, по курсу на 24 июня, зафиксировалось на 30,12 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 24.06:

$1 — 26,60 грн;

€1 — 30,12 грн;

1 польский злотый — 6,78 грн;

10 российских рублей — 3,87 грн.

Ипотека в Украине

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине планируется снижение ставки по ипотеке до 5-7%.

Одной из главных условий снижения стоимости ипотечных кредитов является стабильный курс доллара.

Эксперты прогнозируют небольшое удешевление кредитов на жилье осенью 2020 года, но Кабмин планирует создавать условия, чтобы это произошло еще летом.