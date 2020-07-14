Владимир Зеленский пообещал директору МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру на должность нового главы Нацбанка Украины.

В соцсети президент написал, что это будет независимый технократ, который продолжит независимый курс НБУ.

Глава государства также подчеркнул, что все кадровые решения принимает исключительно в интересах украинского народа.

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На заседании 3 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия, который 1 июля подал заявление об отставке.

Временно его обязанности исполняет Екатерина Рожкова, которая с июня 2018 года была первым заместителем главы Нацбанка.

Во фракции Слуга народа заявили, что голосование за назначение нового руководителя Нацбанка может состояться в пятницу, 17 июля, на внеочередном заседании.

Источник: Володимир Зеленський