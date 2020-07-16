В Киеве неожиданно выросло количество миллионеров. Если в мае налоговая отчиталась о 1 255 киевлянах, задекларировавших более 1 млн грн, то по состоянию на июнь их количество резко возросло до 3 230 человек.

Вместе они задекларировали около 40,4 млрд грн дохода, с которым должны уплатить 1,2 млрд грн налога на доходы физических лиц и 159,8 млн грн военного сбора.

7,5 млрд грн — это самая большая сумма дохода, задекларированная в 2020. Такие данные за январь-июнь обнародовала ГНС ​​Киева.

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За полгода киевляне подали в целом 16 132 декладации с общей суммой дохода более чем 4,31 млрд грн. Из них уплачено в бюджет более 1,3 млрд грн налога на доходы физических лиц и более 176,1 млн грн военного сбора.

Годовалый мальчик — самый молодой киевлянин, подавший декларацию. Он указал доход в виде наследства. А самому старшему — 92 года.

За январь-апрель 2020 года киевляне подали 9 192 декларации о доходах на сумму почти 11 млрд грн.

При этом доходы в более чем 1 млн грн задекларировали 1 255 граждан, из которых они уплатили в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора.

Источник: ДПС Києва