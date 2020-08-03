Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 августа, курс доллара на уровне 27,67 грн/$1.
По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 2 копейки, а гривна укрепилась.
Курс европейской валюты на 3 августа составляет 32,78 грн/€1. То есть евро за один подорожал на 24 копейки.
Российский рубль немного упал – до отметки 0,373 грн/1 рубль.
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Курс валют в Украине от НБУ на 1.08.2020:
- $1 – 27,67 грн;
- €1 – 32,78;
- 1 польский злотый – 7,44 грн;
- 1 российский рубль – 0,373.
Колебания курса гривны
В Нацбанке Украины основной причиной последних колебаний на валютном рынке называют психологический фактор.
Там заявили, что после отставки главы НБУ Якова Смолия финрегулятор был вынужден выйти на рынок и продать $150 млн.
То есть, это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее.