Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 августа, курс доллара на уровне 27,67 грн/$1.

По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подешевела на 2 копейки, а гривна укрепилась.

Курс европейской валюты на 3 августа составляет 32,78 грн/€1. То есть евро за один подорожал на 24 копейки.

Российский рубль немного упал – до отметки 0,373 грн/1 рубль.

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Курс валют в Украине от НБУ на 1.08.2020:

$1 – 27,67 грн;

€1 – 32,78;

1 польский злотый – 7,44 грн;

1 российский рубль – 0,373.

Колебания курса гривны

В Нацбанке Украины основной причиной последних колебаний на валютном рынке называют психологический фактор.

Там заявили, что после отставки главы НБУ Якова Смолия финрегулятор был вынужден выйти на рынок и продать $150 млн.

То есть, это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее.