Нацбанк Украины установил курсы валют на 27 августа. В частности, американская валюта подешевела на 5 копеек — до 27,38 грн/1$.

Укрепилась гривна и относительно евро. Курс установлен на уровне 32,28 грн/1€.

Это на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Курс валют от НБУ на 27.08.2020:

1$ — 27,38 грн;

1€ — 32,28 грн;

1 польский злотый — 7,32 грн;

10 российских рублей — 3,61 грн.

Прогноз курса доллара до конца 2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца 2020 года курс доллара будет колебаться в районе 27-28 грн, при этом не превысит отметку 29 грн.

По его словам, весной из-за пандемии правительство перестраховалось и заложило большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.