Нацбанк Украины установил курсы валют на 27 августа. В частности, американская валюта подешевела на 5 копеек — до 27,38 грн/1$.
Укрепилась гривна и относительно евро. Курс установлен на уровне 32,28 грн/1€.
Это на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Курс валют от НБУ на 27.08.2020:
- 1$ — 27,38 грн;
- 1€ — 32,28 грн;
- 1 польский злотый — 7,32 грн;
- 10 российских рублей — 3,61 грн.
Прогноз курса доллара до конца 2020
Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что до конца 2020 года курс доллара будет колебаться в районе 27-28 грн, при этом не превысит отметку 29 грн.
По его словам, весной из-за пандемии правительство перестраховалось и заложило большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.