Кабмин предлагает Раде возобновить индексирование ставок акциза на алкоголь, экологического налога (кроме ставок за сброс загрязняющих веществ в сточные воды и за выбросы углекислого газа) и ренты за пользование радиочастотным ресурсом на 11,6%.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, внесенными в пакете с проектом госбюджета 2021.

По его словам, в документе предлагается поднять на 12% ренту за пользование недрами в связи с ожидаемым ростом цен на промышленную продукцию.

Марченко отметил, что принятие законопроекта позволит увеличить на 2,7 млрд грн поступления в госбюджет и на 0,5 млрд грн — в местные.

Текст документа пока отсутствует на сайте Рады.

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Акциз на алкоголь

В Украине с 1 мая 2020 года ввели новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков.

Они утверждены постановлением Кабмина от 12 февраля 2020 года.