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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подорожали: курс валют на 17 сентября

Официальный курс американского доллара к гривне по состоянию на четверг, 17 сентября, Национальный банк Украины установил на уровне 28,11 грн, что на 6 копеек дороже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Европейская валюта также подорожала — до 33,38/€1. Это на 4 копейки больше, чем 16 сентября.

Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Курс валют на 17 сентября 2020:

  • $1 — 28,11 грн;
  • €1 — 33,38;
  • 1 польский злотый — 7,50 грн;
  • 10 российских рублей — 3,75 грн.

Курс валют на 17 вересня

Курс доллара в Украине в 2021

В проекте бюджета на 2021 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 грн/$.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что это позволит украинцам и инвесторам быть уверенными в стабильности курса.

При этом до конца 2020 года в Минэкономики прогнозируют стоимость американской валюты в районе 28 грн/$1.

Фото: Dreamstime

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