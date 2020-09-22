Самые востребованные и наиболее высокооплачиваемые вакансии Киева назвали специалисты городского центра занятости.

По их информации, по состоянию на сентябрь 2020 в столице работодатели активно ищут представителей рабочих специальностей.

В топе — уборщики, дворники, грузчики, повара, подсобные рабочие, а также водители, контролеры и охранники. Кроме того, есть спрос на работников в сфере торговли — продавцов, кассиров залов.

Ищут также медсестер и воспитателей. Постоянный спрос — на специалистов IT-технологий, инженеров, бухгалтеров, врачей.

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Больше всего платить работодатели готовы инженерам-программистам (29, 8 тыс. грн), риелторам (25 тыс. грн), главным механикам (23,7 тыс. грн), газосварщикам, испытателям двигателей, слесарям-сборщикам двигателей, литейщикам металлов и сплавов (20 тыс. грн).

Список самых востребованных вакансий 2020

Карантин повлиял на рынок труда, некоторые специалисты потеряли работу, другие — пользуются популярностью.

Международная тренинговая компания Guthrie-Jensen назвала самые актуальные профессии 2020 года.

Среди них — аналитики, медики, менеджеры и специалисты по продажам и IT.

Источник: Киевский городской центр занятости