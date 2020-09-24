Нацбанк Украины установил на четверг, 24 сентября, курс американской валюты к украинской гривне на уровне 28,18 грн/$1.

Это значит, что доллар подешевел на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем, а гривна укрепилась.

При этом европейская валюта за день потеряла 15 копеек. Ее курс на сегодня составляет 32,96 грн/€1.

Укрепилась гривна и относительно других валют.

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Курс валют на 24.09.2020:

$1 – 28,18 грн;

€1 – 32,96 грн;

1 польский злотый – 7,32 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

Курс доллара до конца 2020

Эксперты утверждают, что до конца 2020 года не стоит ожидать резкого падения гривны, поскольку золотовалютные резервы находятся на достаточно высоком уровне.

В то же время, по мнению помощника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, значительного укрепления нацвалюты, например, до 27 грн/$, также не будет.

Среди причин назвал высокий курс, заложенный в бюджете 2021.