НБУ установил на пятницу, 2 октября, курс американского доллара на уровне 28,33 грн/$1.

То есть национальная валюта подешевела на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

При этом относительно европейской валюты гривна потеряла целых 16 копеек. Курс евро на сегодня составляет 33,32 грн/€1.

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Курс валют на 2 октября 2020:

$1 – 28,33 грн;

€1 – 33,32;

1 польский злотый – 7,42 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

Прогноз курса доллара до конца 2020

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 грн, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его мнению, примерно таким он будет и в начале 2021.

В Нацбанке Украины также не ожидают существенных колебаний курса до конца года.