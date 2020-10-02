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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подорожал на 16 копеек: курс валют на 2 октября

НБУ установил на пятницу, 2 октября, курс американского доллара на уровне 28,33 грн/$1.

То есть национальная валюта подешевела на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

При этом относительно европейской валюты гривна потеряла целых 16 копеек. Курс евро на сегодня составляет 33,32 грн/€1.

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Курс валют на 2 октября 2020:

  • $1 – 28,33 грн;
  • €1 – 33,32;
  • 1 польский злотый – 7,42 грн;
  • 10 российских рублей – 3,67 грн.

Курс валют на 2 жовтня

Прогноз курса доллара до конца 2020

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 грн, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его мнению, примерно таким он будет и в начале 2021.

В Нацбанке Украины также не ожидают существенных колебаний курса до конца года.

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