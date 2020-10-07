Новый арендатор завода Радар начал привлечение инвестиций в объект для создания многофункционального центра развития

Компания НЕСТ, выигравшая конкурс по аренде помещений киевского завода Радар, начала процесс привлечения инвестиций и креативных партнеров для ревитализации объекта. Планируется, что на базе помещений завода Радар появится многофункциональный центр развития.

Для реализации этого проекта НЕС подписала соглашение с инвестиционной компанией 1988 Company. Компании начали работу над поиском архитекторов, реализующих планы по ревитализации.

Глава НЕСТ Алексей Полетуха отмечает, что его компания открыта к сотрудничеству с теми, кто готов развивать Киев, сохраняя при этом его исторический архитектурный ландшафт.

-16 тыс. кв. м ревитализации — это амбициозный проект, поэтому мы открыты к партнерству с теми компаниями, которые хотят развивать современный Киев из-за сохранения его исторической составляющей. Нам очень нравится то, что предложила компания 1988 Company. Это молодые прогрессивные специалисты, которые знают, как “перезагрузить” город для создания современного общественного пространства, где можно совместить социальную и бизнес функцию. Именно благодаря подобному партнерству можно способствовать позитивным изменениям в городе и обществе , — заявляет Алексей Полетуха.

В свою очередь гендиректор 1988 Company Илья Страх высказал мнение, что подобные проекты позволяют развивать IT-отрасль в Украине и привлекать инвестиции в экономику. У компании уже есть определенные наработки по ревитализации Радара по созданию креативного пространства, включая социальные, образовательные и коммерческие объекты.

Аукцион по передаче в аренду помещений завода Радар было завершено 4 сентября. Он был проведен с использованием электронной площадки, исключает человеческий фактор и коррупционные факторы.

Завод Радар был основан в 1930 году и разместился в здании бывшего котельного завода чешского концессионера Пауля. В советское время завод специализировался на производстве радиолокационных комплексов для самолетов и вертолетов, а также на изготовлении продукции гражданского назначения. В частности, в 1970-х годах здесь изготавливался известный на весь СССР катушечный магнитофон Юпитер.

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