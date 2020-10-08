Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине не стоит на повестке дня, потому что для этого нет оснований.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

– Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет, – сказал чиновник.

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В то же время, по его словам, украинцам стоит задуматься об энергоэффективности своих домов, тем более что государство покрывает 70% затрат на термомодернизацию.

Цены на газ в октябре 2020

В октябре 2020 года цена на газ для населения повысилась с 4,7 до 5 тыс. грн за тысячу кубометров.

В правительстве говорят, что это самая низкая цена за последние пять лет.