Украинская гривна относительно американской валюты укрепилась на 10 копеек. На четверг, 22 октября, Нацбанк Украины установил официальный курс на уровне 28,27 грн/$1, вчера он составлял 28,37 грн/$1.

Европейская валюта подорожала на 3 копейки. Если вчера она стоила 33,50 грн/€1, то сегодня ее курс вырос до 33,53 грн/€1.

Польский злотый и российский рубль 22 октября тоже немного прибавили в цене.

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Курс валют в Украине на 22 октября 2020:

$1 – 28,27 грн;

€1 – 33,53 грн;

1 польский злотый – 7,3309 грн;

10 российских рублей – 3,6669 грн.

Прогноз курса доллара до конца 2020

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

Его стоимость будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.

Готовясь к коронакризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.