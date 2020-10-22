Украинская гривна относительно американской валюты укрепилась на 10 копеек. На четверг, 22 октября, Нацбанк Украины установил официальный курс на уровне 28,27 грн/$1, вчера он составлял 28,37 грн/$1.
Европейская валюта подорожала на 3 копейки. Если вчера она стоила 33,50 грн/€1, то сегодня ее курс вырос до 33,53 грн/€1.
Польский злотый и российский рубль 22 октября тоже немного прибавили в цене.
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Курс валют в Украине на 22 октября 2020:
- $1 – 28,27 грн;
- €1 – 33,53 грн;
- 1 польский злотый – 7,3309 грн;
- 10 российских рублей – 3,6669 грн.
Прогноз курса доллара до конца 2020
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.
Его стоимость будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.
Готовясь к коронакризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.