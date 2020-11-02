Украинская гривна пока сохраняет стабильность относительно основных валют — доллара и евро.
Национальный банк Украины на понедельник, 2 ноября, установил курс доллара на уровне 28,45 грн/1$. То есть американская валюта подорожала всего на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
А европейская валюта наоборот — подешевела на 5 копеек. Официальный курс НБУ установил на уровне 33,24 грн/1€.
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Курс валют в Украине от НБУ на 2 ноября 2020:
- $1 — 28,45 грн;
- €1 — 33,24 грн;
- 1 польский злотый — 7,19 грн;
- 10 российских рублей — 3,60 грн.
Ослабление гривны осенью – причина
В Нацбанке Украины говорят, что основной причиной ослабления гривны осенью 2020 года является активизация спроса импортеров на валюту.
При этом на наличном рынке иная ситуация – в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.
Эксперты считают, что курс и дальше будет плавающим, то есть зависеть от баланса спроса-предложения.