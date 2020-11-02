Украинская гривна пока сохраняет стабильность относительно основных валют — доллара и евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 2 ноября, установил курс доллара на уровне 28,45 грн/1$. То есть американская валюта подорожала всего на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

А европейская валюта наоборот — подешевела на 5 копеек. Официальный курс НБУ установил на уровне 33,24 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 2 ноября 2020:

$1 — 28,45 грн;

€1 — 33,24 грн;

1 польский злотый — 7,19 грн;

10 российских рублей — 3,60 грн.

Ослабление гривны осенью – причина

В Нацбанке Украины говорят, что основной причиной ослабления гривны осенью 2020 года является активизация спроса импортеров на валюту.

При этом на наличном рынке иная ситуация – в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.

Эксперты считают, что курс и дальше будет плавающим, то есть зависеть от баланса спроса-предложения.