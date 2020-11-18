На среду, 18 ноября, Нацбанк Украины установил курс гривны к доллару на уровне 28,10/$1.

То есть он фактически не изменился — разница со вчерашним днем ​​всего одна копейка.

В то же время относительно европейской валюты гривна потеряла 15 копеек. Курс на сегодня установлен на уровне 33,39 грн/€1.

Российский рубль и польский злотый сохраняют стабильность.

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Курс валют от НБУ на 18 ноября:

$1 — 28,106 грн;

€1 — 33,396 грн;

1 польский злотый — 7,43 грн;

10 российских рублей — 3,67 грн.

Курс доллара в ноябре 2020

Курс доллара в ноябре будет колебаться во всем мире из-за пандемии коронавируса и президентских выборов в США. Такой прогноз дал инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

Эксперт ожидает, что курс доллара в ноябре составит 28-29 грн/$1.