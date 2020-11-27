Министерство цифровой трансформации готово заплатить 1 млн грн тому, кто найдет уязвимости и баги в приложении Дія.

Поможет в этом международная компания Bugcrowd, которая специализируется на кибербезопасности, сообщил министр Михаил Федоров.

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— Призовой фонд — $35 тис. или 1 млн грн. Белые хакеры будут ломать тестовое приложение, в котором не будет личных данных. Безопасности это не грозит, — пояснил Федоров.

Награды будут распределены по категориям сложности найденных багов.

Реализация программы идет при поддержке программы USAID Кибербезопасность критически важной инфраструктуре в Украине.

Детали в министерстве обещают раскрыть позже.

Новые возможности приложения Дія

В Украине обновили приложение Дія. Профильное министерство добавило ряд документов, которые украинцы смогут подгружать туда.

В Дія доступное свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.