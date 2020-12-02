Нацбанк Украины установил на 2 декабря курс гривны к американскому доллару на уровне 28,55 грн/1$.

То есть национальная валюта потеряла за день 6 копеек.

Курс евро также вырос на 7 копеек — до 34,21 грн/1€.

Польский злотый и российский рубль немного подорожали.

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Курс валют от НБУ на 2 декабря:

$1 — 28,5583 грн;

€1 — 34,2157 грн;

1 польский злотый — 7,644 грн;

10 российских рублей — 3,7695 грн.

Обесценивание гривны

В НБУ объяснили падение курса гривны. Одна из внешних причин — пандемия коронавируса, приведшая к девальвации и уменьшению инвестиций в страну.

К внутренним относятся рост государственных выплат, а также неурожай этого года.

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