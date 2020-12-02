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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 2 декабря

Нацбанк Украины установил на 2 декабря курс гривны к американскому доллару на уровне 28,55 грн/1$.

То есть национальная валюта потеряла за день 6 копеек.

Курс евро также вырос на 7 копеек — до 34,21 грн/1€.

Польский злотый и российский рубль немного подорожали.

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Курс валют от НБУ на 2 декабря:

  • $1 — 28,5583 грн;
  • €1 — 34,2157 грн;
  • 1 польский злотый — 7,644 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7695 грн.

Курс валют на 2 грудня

Обесценивание гривны

В НБУ объяснили падение курса гривны. Одна из внешних причин —  пандемия коронавируса, приведшая к девальвации и уменьшению инвестиций в страну.

К внутренним относятся рост государственных выплат, а также неурожай этого года.

Подробнее о курсе валют в Украине читайте на Фактах ICTV.

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