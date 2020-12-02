Нацбанк Украины установил на 2 декабря курс гривны к американскому доллару на уровне 28,55 грн/1$.
То есть национальная валюта потеряла за день 6 копеек.
Курс евро также вырос на 7 копеек — до 34,21 грн/1€.
Польский злотый и российский рубль немного подорожали.
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Курс валют от НБУ на 2 декабря:
- $1 — 28,5583 грн;
- €1 — 34,2157 грн;
- 1 польский злотый — 7,644 грн;
- 10 российских рублей — 3,7695 грн.
Обесценивание гривны
В НБУ объяснили падение курса гривны. Одна из внешних причин — пандемия коронавируса, приведшая к девальвации и уменьшению инвестиций в страну.
К внутренним относятся рост государственных выплат, а также неурожай этого года.
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