Реклама и платные функции: Дуров анонсировал монетизацию Telegram

В 2021 году в популярном мессенджере Telegram будет доступна монетизация. Рекламные объявления появятся в сообществах, однако они будут ненавязчивыми. Об этом сообщил Павел Дуров — основатель соцсети Вконтакте и мессенджера Telegram.

Он подчеркнул, что изменения будут почти незаметными для пользователей. Причиной такого шага стало ухудшение финансового положения компании — ранее Дуров удерживал ее за собственные средства. Однако с увеличением количества пользователей выросли и расходы — необходимо искать источник доходов.

— Мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

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Также предприниматель добавил, что за счет показа рекламы в пабликах их владельцы получат бесплатный трафик, который будет соответствовать охвату. Появятся и более расширенные функции для бизнеса, однако они будут платными.

Накануне в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. 16 декабря пользователи начали жаловаться на проблемы.

Невозможно было войти на платформу или просмотреть сообщения. Неисправности удалось устранить через некоторое время.

Источник: Павел Дуров