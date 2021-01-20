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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Украина выпустит облигации для погашения долгов перед производителями электроэнергии

В Украине готовятся к выпуску зеленых облигаций. Это ценные бумаги, которые выпускаются для финансирования экологических проектов в стране.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

Шмыгаль поручил Минэнерго, Минфином и Минэкомномики совместно с государственными банками и международными финансовыми организациями рассмотреть возможность выхода зеленых облигаций. Они должны также отработать вопрос выпуска зеленых бондов.

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По словам премьера, таким образом Украина сможет погасить долги перед производителями электроэнергии, в частности, из возобновляемых источников.

В Украине повысили тарифы на электроэнергию

Кабинет министров отменил тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч с 1 января 2021 года.

В 2020 году стоимость на первые 100 кВт-час в месяц составляла 90 коп. (с НДС), а на последующие — 1,68 грн за кВт. В новом постановлении не указано о первых 100 кВт-час по сниженной цене.

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