Украина выпустит облигации для погашения долгов перед производителями электроэнергии

В Украине готовятся к выпуску зеленых облигаций. Это ценные бумаги, которые выпускаются для финансирования экологических проектов в стране.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.
Шмыгаль поручил Минэнерго, Минфином и Минэкомномики совместно с государственными банками и международными финансовыми организациями рассмотреть возможность выхода зеленых облигаций. Они должны также отработать вопрос выпуска зеленых бондов.
По словам премьера, таким образом Украина сможет погасить долги перед производителями электроэнергии, в частности, из возобновляемых источников.
В Украине повысили тарифы на электроэнергию
Кабинет министров отменил тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч с 1 января 2021 года.
В 2020 году стоимость на первые 100 кВт-час в месяц составляла 90 коп. (с НДС), а на последующие — 1,68 грн за кВт. В новом постановлении не указано о первых 100 кВт-час по сниженной цене.
Фото: Кабмин