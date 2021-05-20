Курс валют в Украине обновился — снизилась цена на доллар и евро. По состоянию на четверг, 20 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,41 грн за единицу. Это на 2 коп дешевле за предыдущий банковский день.
Курс евро в Украине сейчас составляет 33,48 грн за единицу. Европейская валюта подешевела на 5 коп, если сравнивать со средой, 19 мая.
Цена на польский злотый осталась неизменной — 7,41 грн, а российский рубль подешевел на 1 коп.
Курс валют в Украине от НБУ на 20 мая
- $1 — 27,41 грн;
- €1 — 33,48 грн;
- 1 польский злотый — 7,41 грн;
- 10 российских рублей — 3,71 грн.
Курс валют в Украине в мае — прогноз
Курс валют в Украине в мае 2021 года не потерпит значительных изменений. По мнению финансовых экспертов, цена на доллар будет колебаться в пределах 27,3-27,9 грн за единицу, евро будет стоить в диапазоне 34,2-34,9 грн.
Подробнее, каким будет курс валют в Украине, и что на него влияет, читайте на Фактах ICTV.