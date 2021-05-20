Курс валют в Украине обновился — снизилась цена на доллар и евро. По состоянию на четверг, 20 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,41 грн за единицу. Это на 2 коп дешевле за предыдущий банковский день.

Курс евро в Украине сейчас составляет 33,48 грн за единицу. Европейская валюта подешевела на 5 коп, если сравнивать со средой, 19 мая.

Цена на польский злотый осталась неизменной — 7,41 грн, а российский рубль подешевел на 1 коп.

Курс валют в Украине от НБУ на 20 мая

$1 — 27,41 грн;

€1 — 33,48 грн;

1 польский злотый — 7,41 грн;

10 российских рублей — 3,71 грн.

Курс валют в Украине в мае — прогноз

Курс валют в Украине в мае 2021 года не потерпит значительных изменений. По мнению финансовых экспертов, цена на доллар будет колебаться в пределах 27,3-27,9 грн за единицу, евро будет стоить в диапазоне 34,2-34,9 грн.

Подробнее, каким будет курс валют в Украине, и что на него влияет, читайте на Фактах ICTV.