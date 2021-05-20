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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро подешевели: курс валют в Украине на 20 мая

банк гроші

Курс валют в Украине обновился — снизилась цена на доллар и евро. По состоянию на четверг, 20 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 27,41 грн за единицу. Это на 2 коп дешевле за предыдущий банковский день.

Курс евро в Украине сейчас составляет 33,48 грн за единицу. Европейская валюта подешевела на 5 коп, если сравнивать со средой, 19 мая.

Цена на польский злотый осталась неизменной — 7,41 грн, а российский рубль подешевел на 1 коп.

Курс валют в Украине от НБУ на 20 мая

  • $1 — 27,41 грн;
  • €1 — 33,48 грн;
  • 1 польский злотый — 7,41 грн;
  • 10 российских рублей — 3,71 грн.

курс валют в Україні 19 травня

Курс валют в Украине в мае — прогноз

Курс валют в Украине в мае 2021 года не потерпит значительных изменений. По мнению финансовых экспертов, цена на доллар будет колебаться в пределах 27,3-27,9 грн за единицу, евро будет стоить в диапазоне 34,2-34,9 грн.

Подробнее, каким будет курс валют в Украине, и что на него влияет, читайте на Фактах ICTV.

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