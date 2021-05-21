Фейковые новости о сотрудничестве с Крымом мешают приватизации ОГХК

Сообщения о якобы поставках АО Объединенная горно-химическая компания ильменитового концентрата через порт Кавказ предприятиям, находящимся на оккупированных территориях, а также информация о продаже продукции предприятия по заниженным ценам, не соответствуют действительности.

Они имеют цель опозорить репутацию государственного предприятия и сорвать процесс приватизации компании. Сообщается на сайте компании.

В соответствии с условиями договоров между ОГХК и контрагентами, сотрудничество ведется на условиях FCA, определенными в международных правилах логистики Incoterms.

Согласно указанных условий, конечной точкой сбыта продукции определяется ст. Новая Боровая (г. Иршанск), дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя.

ОГХК является ответственным украинским предприятием: от всех клиентов требуется соблюдение обязательного условия – запрета проведения любых торгово-экономических операций на санкционных территориях.

— В случае выявления несоответствия заявленным условиям до подписания соглашения о сотрудничестве или во время выполнения контракта ОГХК берет на себя обязательство прекратить сотрудничество с фирмой-контрагентом без возможности пересмотра решения, — говорится в сообщении АО Объединенная горно-химическая компания.

Утверждение о якобы продаже титаносодержащего сырья по заниженным ценам является абсолютным фейком. Сотрудничество АО ОГХК со всеми контрагентами ведется на адекватных текущим рыночным условиях, титаносодержащее сырье реализуется покупателям по ценам, полностью соответствующим средним значениям для аналогичных контрактов на мировых рынках.

— Относительно торговли на Крым ОГХК имеет четкую позицию: прежде всего мы являемся украинским предприятием и не поддерживаем агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма. ОГХК на санкционные территории сырье не поставляет. Более того, в сделках с нашими клиентами является условие невозможности осуществлять перепродажу нашего сырья на санкционные территории, – подчеркнул Артур Сомов, врио председателя правления АО ОГХК.

Сомов добавляет, что ОГХК готовится стать первой ласточкой большой приватизации, торги по предприятие стартуют совсем скоро.

По его словам, в приватизации как масштабного изменчивого процесса есть сторонники и критики. Вторые как раз и стараются создать как можно больше негатива вокруг компании, распространить фейковые новости.

Фото: UMCC