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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Евро и доллар подорожали: курс валют в Украине на 21 мая

долари

Национальный банк Украины установил курс доллара на 21 мая. Так, американская валюта по сравнению с предыдущим днем выросла в цене и стоит 27,46 грн. Ранее курс был 27,41 грн /1$.

Курс евро в Украине на утро 21 мая также подорожал. Сейчас цена валюты составляет 33,51 грн, в четверг евро стоил 33,48 грн /1€.

Также польский злотый немного укрепил свои позиции.

Кроме того, российский рубль немного подорожал.

Курс валют в Украине от НБУ на 21 мая:

  • $1 — 27,46 грн;
  • €1 — 33,51 грн;
  • 1 польский злотый — 7,42 грн;
  • 10 российских рублей — 3,72 грн.

Курс валют НБУ на 21 мая в Украине

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Курс валют в Украине в мае

Курс валют в Украине в мае 2021 года не потерпит значительных изменений. По мнению финансовых экспертов, цена на доллар будет колебаться в пределах 27,3-27,9 грн за единицу, евро будет стоить в диапазоне 34,2-34,9 грн.

Подробнее о курсе валют в Украине — читайте на Фактах ICTV.

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