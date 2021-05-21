Курс валют НБУ на 21 мая в Украине

Национальный банк Украины установил курс доллара на 21 мая. Так, американская валюта по сравнению с предыдущим днем выросла в цене и стоит 27,46 грн. Ранее курс был 27,41 грн /1$.
Курс евро в Украине на утро 21 мая также подорожал. Сейчас цена валюты составляет 33,51 грн, в четверг евро стоил 33,48 грн /1€.
Также польский злотый немного укрепил свои позиции.
Кроме того, российский рубль немного подорожал.
Курс валют в Украине от НБУ на 21 мая:
- $1 — 27,46 грн;
- €1 — 33,51 грн;
- 1 польский злотый — 7,42 грн;
- 10 российских рублей — 3,72 грн.
Курс валют в Украине в мае
Курс валют в Украине в мае 2021 года не потерпит значительных изменений. По мнению финансовых экспертов, цена на доллар будет колебаться в пределах 27,3-27,9 грн за единицу, евро будет стоить в диапазоне 34,2-34,9 грн.
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