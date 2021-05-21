Курс валют НБУ на 21 мая в Украине

Национальный банк Украины установил курс доллара на 21 мая. Так, американская валюта по сравнению с предыдущим днем выросла в цене и стоит 27,46 грн. Ранее курс был 27,41 грн /1$.

Курс евро в Украине на утро 21 мая также подорожал. Сейчас цена валюты составляет 33,51 грн, в четверг евро стоил 33,48 грн /1€.

Также польский злотый немного укрепил свои позиции.

Кроме того, российский рубль немного подорожал.

Курс валют в Украине от НБУ на 21 мая:

$1 — 27,46 грн;

€1 — 33,51 грн;

1 польский злотый — 7,42 грн;

10 российских рублей — 3,72 грн.