Курс валют НБУ на 24 мая 2021 в Украине

Национальный банк Украины понизил курс доллара и евро к гривне.

На понедельник, 24 мая, НБУ установил курс 27,45 грн/1$.

Повышение цены на евро, по курсу на 24 мая, зафиксировалось на 33,47 грн/1€.

По сравнению с выходными, цена на злотый и российский рубль несколько возросла.

Курс валют в Украине от НБУ на 24.05:

$1 — 27,45 грн;

€1 — 33,47 грн;

1 польский злотый — 7,46 грн;

10 российских рублей — 3,74 грн.

Сколько будет стоить доллар к концу года

По данным финансовых экспертов, курс доллара в 2021 году наиболее стабильным будет летом.

В целом цена будет уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу.

В текущем году Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны.

В бюджете на 2021 среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.