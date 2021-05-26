Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

На среду, 26 мая, НБУ установил курс 27,46 грн/1$.

Евро, согласно курсу на 26 мая, составляет на 33,66 грн/1€.

По сравнению со вторником, цена на российский рубль и польский злотый повысилась тоже.

Курс валют в Украине от НБУ на 26.05:

$1 – 27,46 грн;

€1 – 33,66 грн;

1 польский злотый – 7,51 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

Влияние земельной реформы на экономику

24 мая советник главы Офиса президента Тимофей Милованов во время выступления на всеукраинском форуме Украина 30. Земля сообщил, какое влияние будет иметь земельная реформа на экономику.

По его словам, внедрение реформы добавит в бюджеты разных уровней примерно $2 млрд или около 1,5% ВВП.

В связи с этим экономическое развитие хоть и медленное, но будет.