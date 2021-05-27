В Киеве впервые продадут квартиру на NFT-аукционе. Жилье расположено в Святошинском районе города. В 2017 году его приобрели с помощью технологии блокчейн.

Аукцион назначен на 8 июня 2021 года, мероприятие продлится 24 часа. Стартовая цена лота — $20 тыс. в цифровой валюте.

После мероприятия новый владелец квартиры подпишет документы, которые с помощью NFT-токена передадут ему право собственности.

Он получит его только после выигрыша на аукционе и оплате стоимости в криптовалюте.

В 2017 году для покупки квартиры использовали криптовалюту Ethereum, ее приобрели за $60 тыс.

Что такое NFT-токены

С февраля 2021 года на планете популярность набирают NFT-токены.

NFT (Non Fungible Token) — своеобразный сертификат на владение какой-то цифровой ценностью, вроде нового вида криптовалюты. Токены используются в технологии блокчейн, на которой и основывается криптовалюта, в частности биткоины.

Ценностью в случае с NFT может выступать любой цифровой контент: картинка, файл, трек, пост в соцсети. Подробнее о NFT-токенах читайте на Фактах ICTV.

Источник: TechCrunch

Фото: Propy